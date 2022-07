Conte: “Di Maio ha rinnegato principi e valori professati per anni, uscita M5S scelta conseguente”

(Agenzia Vista) Roma 8 luglio 2022 “Rimasto male dell’uscita improvvisa di Di Maio? Tutto ciò che serve a dare un contributo di chiarezza in politica è benvenuto. Non l’ho auspicata e dispiace che ci sia stata questa scelta, ma è un elemento di chiarezza perché se è maturata una visione politica diversa e poi si rinnegano principi e valori professati per anni, quella è una scelta conseguente”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte durante il convegno Digithon che si è svolto a Bisceglie / Youtube Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev