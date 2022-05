Conte: "Deluso se Draghi va a Washington senza riferire prima in Parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 6 maggio "Il Parlamento si può riunire anche di domenica, lo ha già fatto con me al Governo in pandemia. Sono deluso se Draghi non riferisce in Parlamento sugli obiettivi dell'Italia nel conflitto in Ucraina prima della visita a Washington" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del convegno “Not for profit: l’Europa verso un nuovo paradigma economico. Binomio tra etica ed economia” a Palazzo Giustiniani al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev