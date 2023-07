Conte: «Covid, Meloni ci attaccava ma ora non distribuisce nemmeno pochi spiccioli per il caro vita»

«Ricordo alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni. ‘Ci impegniamo severamente per mettere a terra 130 miliardi’, lo stiamo vedendo adesso con il Pnrr. Eppure Giorgia Meloni interveniva dicendo: ‘Presidente del Consiglio, metta subito a disposizone di chiunque mille euro con un click’. Ora da Presidente del Consiglio non riesce nemmeno a distribuire pochi spiccioli per il caro vita», le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione del suo intervento sull’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev