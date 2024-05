Conte: "Ci batteremo in Europa per le 32 ore lavorative"

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "La settimana lavorativa da 32 ore è una formula sperimentata in tante parti del mondo e probabilmente contribuisce a una maggiore produttività. Ridurre in questo momento da 40 a 32 ore l'orario di lavoro a parità di salario significa garantire maggiore benessere psicofisico alle lavoratrici e ai lavoratori. Si è più attenti quindi anche alla qualità della vita, si possono coltivare interessi extra lavorativi, si può curare meglio la qualità dei propri affetti, della vita familiare. Questo aumenta la produttività, non straordinari non pagati o pagati male. Né ci può essere nessuna produttività sotto la soglia del salario minimo" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Durata: 01_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev