Conte: "Caso Santanchè sta disonorando le istituzioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 “Ricordo che la Meloni e la Santanchè a ogni stormir di fronde quando erano all’opposizione chiedevano dimissioni per fatti molto meno gravi. Oggi mi sorprende che per fatti così gravi non si faccia, indipendentemente da quella che sarà la vicenda giudiziaria, ma qui stiamo parlando dell’onore delle istituzioni e qui si stanno disonorando le istituzioni”, ha affermato il leader del M5S Conte sul caso legato al ministro del Turismo Santanchè, a margine del presidio Agi al Pantheon a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev