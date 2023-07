Conte: Autorevolezza non scende dal cielo, significa anche costringere proprio ministro a dimissioni

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2023 "L'autorevolezza non scende dal cielo, non scende dal cielo perché si è entrati a Chigi. L'autorevolezza va conquistata ed è seguita anche all'estero, per queste situazioni. Qui, prendendo in mano queste situazioni, costringendo il proprio ministro alle dimissioni", le parole di Giuseppe Conte nel corso della sua conferenza stampa al Senato sulla ministra Santanchè. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev