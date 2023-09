Conte alla Festa dell'Unità: Non buttarsi in alleanze posticce, arrivarci con confronto chiaro

(Agenzia Vista) Ravenna, 09 settembre 2023 "Il tema è lavorare per costruire un progetto di governo del Paese, per creare un percorso che sia sostenibile, di miglioramento della qualità di vita dei cittadini, ma non buttarsi a fare adesso un'alleanza posticcia, ma arrivarci attraverso un confronto chiaro", le parole di Giuseppe Conte alla festa dell'Unità di Ravenna. / Immagini Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev