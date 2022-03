Conte all'ambasciata ucraina a Roma: "Garantire accoglienza dignitosa ai profughi"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo "Qui per presentare un'iniziativa come Movimento 5 Stelle sui profughi ucraini. Dobbiamo consentire a loro di avere una permanenza dignitosa in Italia, speriamo in periodo il più breve possibile" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro all'ambasciata ucraina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev