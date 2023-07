Conte: «Accusarci di scatenare una bomba sociale e creare disagio è follia pura»

«Accusarci di scatenare una bomba sociale è un atteggiamento ignominioso. Attenzione, certificare che ci sarebbe stato un problema non vuol dire volerlo provocare. Non ribaltiamo i ruoli. Noi abbiamo cercato con tanti inviti al Governo di rappresentare le condizioni reali del Paese e del disagio sociale. Accusarci di averlo creato è follia pura. Non dobbiamo aderire a sit-in per fomentare una protesta. Noi dobbiamo lavorare in Parlamento e raccogliere il disagio sociale delle piazze. Stiamo dando il nostro contributo“, le parole di Giuseppe Conte , presidente del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev