Conte: Accordo con Albania su migranti inutile e dispendioso

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Ma che senso ha parcheggiare i migranti un mese o due mesi in terra albanese e poi riportarli in Italia. Ma questa è una follia. E tra l'altro mi chiedo ma un Presidente del Consiglio può fare un accordo con l'Albania senza neppure informare i ministri competenti, senza neppure venire in Parlamento? Ma quando mai si è visto che un Presidente fa un accordo con un altro Stato tenendolo nascosto. E' un accordo del tutto inefficace, del tutto inutile e assolutamente dispendioso", le parole di Giuseppe Conte a margine di un incontro con Confindustria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev