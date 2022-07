Conte: “Abbiamo rivendicato centralità Parlamento, vogliamo sia più coinvolto in passaggi decisivi”

(Agenzia Vista) Roma 7 luglio 2022 “Abbiamo rivendicato la centralità del Parlamento, l’assetto Costituzionale è un valore da proteggere sempre e comunque. Abbiamo chiesto in modo trasparente e lineare che il Parlamento sia maggiormente coinvolto in futuro sui passaggi più decisivi. Non crediamo che le accuse pretestuose nei nostri confronti siano fondati. Non è segno di irresponsabilità rivendicare un confronto continuo con il Parlamento”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte durante il suo intervento all’assemblea congiunta dei Gruppi Parlamenti del Movimento. / Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev