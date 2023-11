Conte: "Abbiamo beccato Fdi con le mani nella marmellata, ennesima norma salvacorrotti"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "Abbiamo beccato Fratelli d'Italia con le mani nella marmellata. Stamattina abbiamo denunciato il loro emendamento per aprire le porte dei Comuni ai condannati per corruzione e per reati contro la Pubblica amministrazione: la vergogna li ha sopraffatti e hanno dovuto annunciare il ritiro dell'emendamento", dice il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Si giustificano parlando di un 'errorè. La realtà è che abbiamo fermato l'ennesima norma 'salvacorrottì. Non consentiamo a nessuno di calpestare il valore della legalità", conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev