Conte a Meloni: Sta portando Italia in guerra

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Presidente Meloni, lei sta portando l'Italia in guerra esibendo un piglio coraggioso. Glielo riconosciamo. Ma gli italiani sanno bene che il coraggio non alberga in chi si limita a prendere ordini per compiacere alleati esclusivamente protesi a questa escalation militare", le parole di Conte a Meloni alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev