Conte a Bari: "Non ci sono più le condizioni per le primarie, sosterremo Laforgia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2024 "Oggi una seconda inchiesta, in cui coinvolto ovviamente il voto di scambio, l'inquinamento del voto, cosa che noi stiamo denunciando da tempo. Per il Movimento 5 Stelle non ci sono le condizioni per svolgere le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano e si rafforzino. Ci confronteremo anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione per affrontare una campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio, improntato ai presidi di legalità e trasparenza" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle a Bari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev