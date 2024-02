Consiglio Ue, von der Leyen: "Orban non ha ottenuto lo sblocco dei fondi congelati"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha risposto con un secco no alla domanda se l'Ungheria avesse ottenuto lo sblocco dei fondi Ue congelati per il mancato rispetto dello stato di diritto in cambio del sostegno sugli aiuti all'Ucraina e alla revisione del bilancio Ue. (Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024