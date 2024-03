Consiglio Ue, Prandini (Coldiretti): Grazie a Governo per risposte concrete in tempi brevi

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 marzo 2024 "Fondamentale la proroga del quadro temporaneo Ucraina sugli aiuti di Stato a sostenere gli agricoltori. Necessario questo tipo di flessibilità per arrivare a una moratoria dei debiti delle nostre imprese agricole. Con il pacchetto semplificazioni. abbiamo dato la possibilità a 500.000 imprese agricole di togliere tutti gli elementi legati alla burocrazia fino a dieci ettari e di abbatterla per le superfici superiori. Contestualmente abbiamo lavorato per ottenere un ulteriore semplificazione e andremo a liberare 4 milioni di ettari che saranno coltivabili e questo ci metterà nelle condizioni di poter aumentare la capacità produttiva a livello europeo e sarà meno necessitare di importazioni di prodotti provenienti da altri Paesi. Ancora una volta abbiamo chiesto un impegno forte al nostro governo e lo ringraziamo per averci dato una risposta concreta in tempi brevi", le parole del presidente di Coldiretti Prandini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev