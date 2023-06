Consiglio Ue, Meloni: Italia protagonista. Non sono delusa da chi difende interessi nazionali

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 giugno 2023 "Credo che il ruolo dell'Italia sia stato un ruolo da protagonista in questo Consiglio europeo. Credo che chiunque abbia seguito i lavori del Consiglio potrà confermarlo. E quindi sono soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto. Io non sono mai delusa da chi difende i propri interessi nazionali e l'atteggiamento di scelta di Polonia e Ungheria non riguarda quello che è la mia priorità in tema di immigrazione è la dimensione esterna" le parole di Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev