Congresso Pd, Letta: “Nuova classe dirigente farà meglio di me”

(Agenzia Vista) Roma 22 dicembre 2022 “Attraverso questo processo costituente e ricostituente il gruppo dirigente che prenderà il posto mio farà meglio di me e di noi. E’ l’augurio che do loro, l’impegno che metterò per accompagnare la fine di questo percorso che ci porterà al Congresso ed all’elezione di un nuovo Segretario o Segretaria” Lo ha dichiarato il Segretario del Pd Enrico Letta intervenendo all’evento “Per una vera fase costituente” che si è svolto nella sede di Roma del Partito Democratico / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev