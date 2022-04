Congresso Articolo 1, Speranza: "Costruire campo sinistra a partire dal rapporto con il Pd"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2022 "Noi dobbiamo immaginare come il populismo si combatta con la parola popolare, con una relazione profonda con il popolo. Noi non siamo l'antipolitica e ci candidiamo a ricostruire un grande soggetto della politica a partire dal rapporto con il Pd", così Speranza nel corso di un evento per la presentazione pubblica della mozione congressuale di Articolo 1. / Youtube Articolo 1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev