Confronto tra Meloni e attivista Lgbt salito sul palco: "Idee diverse, ma grazie per coraggio"

(Agenzia Vista) Cagliari, 03 settembre 2022 !Non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia. Si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo e ci rispettiamo non essendo d'accordo. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi. Gli facciamo un applauso? Rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono, lo voglio ringraziare per essere salito sul palco e rivendicare quello che ritiene giusto". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, confrontandosi con un militante Lgbt, salito con bandiera arcobaleno per rivendicare i propri diritti sul palco a Cagliari durante un comizio. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev