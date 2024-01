Conflitto Russia-Ucraina, Zelensky ricorda le vittime con un minuto di silenzio

(Agenzia Vista) Kiev, 3 gennaio 2024 Attraverso una cerimonia alla presenza dei familiari e degli ufficiali, il presidente dell’Ucraina Zelensky ha consegnato gli onori agli “Eroi dell’Ucraina” caduti dall’inizio del conflitto con la Russia. Durante la cerimonia, Zelensky ha poi ordinato un minuto di silenzio. “Possa un’Ucraina indipendente e forte essere sempre grata a tutti coloro che hanno combattuto per essa, a tutti coloro che hanno lavorato per essa”, ha spiegato in un messaggio. Fonte video Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev