Concerto Zampaglione a Tor Bella Monaca, Mollicone: "Jazz per sconfiggere degrado e spaccio"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 "Domenica 12 novembre alle 15, a Tor Bella Monaca in via Paolo Ferdinando Quaglia ci sarà il concerto jazz di Federico Zampaglione, un evento per dire basta al degrado, allo spaccio e togliere l'ombra da un quartiere difficile". Così Federico Mollicone in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev