Concerto di Natale al Senato, standing ovation per Mattarella

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2023 Ecco il lungo applauso per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo arrivo in Aula al Senato per assistere al tradizionale concerto di Natale./ Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev