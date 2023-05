Completato in tempi record rimozione e smontaggio di due cavalcavia sulla A14 da Autostrade

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 Si sono completate alle ore 05:30 le operazioni di demolizione dei due cavalcavia situati al km 232+870 e al km 235+050 della A14 Bologna–Taranto, compresi nel tratto tra Ancona sud e Loreto. Un imponente dispiegamento di uomini e mezzi di Autostrade per l’Italia è stato impegnato tutta la notte per portare a termine il complesso programma che, per la prima volta nella storia della gestione della rete di Aspi, ha condensato in un’unica notte le attività di distruzione e rimozione di due impalcati. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev