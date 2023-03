Commissione Ue: "Alitalia può recuperare aiuto illegale entro limiti entrate da vendita asset"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 marzo 2023 "L'eliminazione della distorsione della concorrenza originata dagli aiuti pubblici illegali ottenuti può avvenire registrando la posta del rimborso nelle passività nel quadro della procedura di insolvenza in corso e il rimborso può essere effettuato entro i limiti delle entrate ottenute dalla vendita degli asset Alitalia". Lo ha indicato la portavoce della Concorrenza Ue, Arianna Podestà, spiegando concretamente gli effetti della decisione di oggi in merito all'aiuto illegale per 400 milione di euro. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev