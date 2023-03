Commissione inchiesta Covid, Bassetti: "Con piano pandemico 2006 gestione diversa"

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2023 "Il piano pandemico italiano era fermo al 2006, tuttavia c'erano alcune cose che se fossero state fatte avrebbero permesso di gestire in maniera diversa l'emergenza, a partire da assistenza e piani di emergenza da mettere in atto". Lo ha affermato Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova, audito dalla Commissione Affari sociali nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev