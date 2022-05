Commissione Esteri, De Petris (Leu): "Frattura con centrodestra difficile da ricucire"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2022 "Quello che è accaduto oggi in commissione Esteri è molto grave. E' venuto meno qualsiasi spirito di leale collaborazione e si è voluta freddamente provocare la rottura della maggioranza. Non è un trascurabile incidente ma una ferita profonda voluta dalla destra che non sarà affatto facile ricucire". Lo dichiara la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris, in merito alla votazione per l'elezione del presidente della commissione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev