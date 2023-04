Commissione Covid, Conte: "Spero si possa indagare su tutto, noi ci saremo"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 "Non ho difficoltà a dirlo, auspio una commissione d'indagine seria su come il Paese ha reagito, quali strumenti aveva e come possiamo affrontare un'eventuale emergenza futura, ma è vergognoso come questo Governo sta trattando l'argomento. Manca la gestione a livello regionale, è una presa in giro agli italiani". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev