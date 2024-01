Commissione AI, Padre Benanti: "Esiste problema copyright"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 E' salito alla cronaca dei giornali il fatto che il New York Times abbia presentato alla Corte di New York un atto di citazione contro una delle maggiori aziende che in quetso momento producono intelligenza artificiale generativa perché da quanto si sa, e pure questo è abbastanza opaco, la possibilità di realizzare uno strumento come l'intelligenza artificiale generativa si basa su una certa e molto estesa quantità di testo introdotto per addestrare la macchina. La macchina, addestrata su tutte le parole che gli uomini hanno prodotto, riesce a restituire un testo molto simile a quello umano. E qui si apre un grande problema: questa è una violazione del copyright e in che misura? La legislazione europea e italiana in parte già risponde. Uno dei problemi che però ci sono è la capacità del diritto di dimostrare tale violazione". Lo ha detto Padre Paolo Benanti, presidente del Comitato per l'intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, in audizione in commissione Vigilanza Rai. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev