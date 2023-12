Commesse Anas, De Raho (M5s): "Serve operazione chiarezza di Salvini"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Stamane abbiamo ritenuto opportuno richiedere un'informativa urgente al ministro delle Infrastrutture Salvini riguardo ad Anas e al suo sistema di consulenza e di gestione degli appalti pubblici. Quanto emerge dalle cronache giudiziarie delle ultime ore è abbastanza preoccupante, e non riguarda soltanto il presidente della Inver Tommaso Verdini: incontri tra imprenditori sarebbero avvenuti in bar e ristoranti anche con politici o esponenti di vertice del Mef. Bisogna che il Parlamento sappia in quale misura i fatti coinvolgono Anas, perché una delle principali stazioni appaltanti del paese non può venire coperta da certe ombre. E' fondamentale un'operazione chiarezza da parte del ministro, in particolar modo in riferimento ad un eventuale coinvolgimento di membri del governo e funzionari pubblici. Ogni ambiguità va fugata immediatamente. Purtroppo, sul fronte del contrasto alla corruzione sui contratti pubblici, come Movimento 5 Stelle registriamo un allarmante vulnus in tema di misure di controllo, vigilanza e prevenzione. Dal ministro competente ci aspettiamo la massima trasparenza, a tutela in primis proprio del governo e delle nostre istituzioni". Così il deputato M5s Federico Cafiero De Raho. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev