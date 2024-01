Commesse Anas, Ciriani: "Salvini non coinvolto in alcun modo in indagine in corso"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "L'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non risulta in alcun modo coinvolto nell'indagine in corso". Lo ha assicurato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione M5S - rivolta al ministro per le Infrastrutture e trasporti - sulla promozione di un'indagine amministrativa alla luce di recenti notizie di stampa relative ad inchieste giudiziarie su appalti Anas. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev