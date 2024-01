Commemorazione Sassoli, Schlein: "Affetto dimostra che siamo grande famiglia europea"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2024 "Questo è il segno dell'affetto che ancora dedichiamo alla memoria di David Sassoli" e "segna il fatto che siamo una vera famiglia europea e noi come Partito Democratico siamo molto orgogliosi di farne parte e di portare ogni giorno nel nostro contributo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, concludendo il convegno "Un viaggio verso una nuova Europa", organizzato in Campidoglio dal gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, in ricordo di David Sassoli. "Quando David ci ha lasciato, c'è stata una vera e propria onda di dolore e di commozione che attraversato non soltanto l'Italia ma anche l'Europa", suscitando "un'emozione condivisa milioni di persone che hanno voluto partecipare al dolore", riconoscendo "le sue qualità politiche e umane". Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev