Commemorazione Rogo Primavalle, Rampelli: "Lo Stato di quei tempi non ha voluto giustizia"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Non c'è stata giustizia per Virgilio e Stefano, non c'è stata per gli altri ragazzi innocenti, lo Stato di quei tempi non l'ha voluta, ma a noi, alla generazione dei sopravvissuti spetta almeno il compito di disvelare la verità. Chiediamo scusa, per quel che possiamo, a nome dell'Italia intera che non è riuscita a darvi giustizia". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, nell'Aula di Montecitorio, durante la commemorazione in occasione dell'anniversario del rogo di Primavalle, a Roma, in cui persero la vita i fratelli Virgilio e Stefano Mattei. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev