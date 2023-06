Commemorazione Berlusconi, Tajani: "Ha rispettato sempre tutti gli avversari politici"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2023 "Silvio Berlusconi ha sempre e comunque rispettato tutti gli avversari politici sottolineando sempre che nessuno di noi" di Forza Italia "aveva dei nemici personali con chi non la pensava come noi". Lo ha detto Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio, durante la commemorazione per il lerader di FI recentemente scomparso. "Lo ricorderemo come un uomo di governo e di Stato ma soprattutto come un uomo", ha aggiunto il ministro degli Esteri e coordinatore di FI. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev