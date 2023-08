Colpo di Stato in Gabon, Borrell: Europa rifletta su come migliorare politica verso questi Paesi

EMBED





(Agenzia Vista) Spagna, 30 agosto 2023 "Guardate, tutta questa zona, a cominciare dalla Repubblica Centrafricana, poi dal Mali, poi dal Burkina Faso, ora dal Niger, forse dal Gabon, è in una situazione molto difficile. E certamente i ministri devono riflettere profondamente su ciò che sta accadendo lì e su come possiamo migliorare la nostra politica rispetto a questi paesi. Questo è un grosso problema per l’Europa", le parole di Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in Spagna. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev