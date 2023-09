Cofferati: "Napolitano ha fatto cose straordinarie per Italia ed Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2023 “Ha fatto cose straordinarie per il Paese e l’Europa. Con una capacità di difendere le sue idee senza farle diventare ostacoli”, le parole di Sergio Cofferati, ex Segretario CGIL, in occasione della Camera Ardente di Giorgio Napolitano allestita presso Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev