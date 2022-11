Codice identificativo agenti, Cucchi: “Solo sei paesi in Ue non lo hanno, facciamo che diventino 5"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 4 novembre 2022 Codice identificativo, Cucchi: “Solo sei paesi in Ue non lo hanno, facciamo che diventino cinque” “Sono solamente sei le nazioni che in Europa non l’hanno introdotto, facciamo in modo che siano 5". Lo ha dichiarato la Senatrice Ilaria Cucchi entrando a Palazzo Madama per la conferenza “Subito codici identificativi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev