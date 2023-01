Codice Appalti, Salvini: “Su entrata in vigore ragioniamo insieme ad Ue”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 18 gennaio 2023 “Sull’entrata in vigore del Codice degli Appalti ci sono ragionamenti in corso. C’è una interlocuzione in corso con le istituzioni europee, l’approvazione è al 31 marzo e non è in discussione, avverrà. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso del Convegno Ance a “Cantiere Italia – tra Pnrr, emergenze e nuovo Codice degli Appalti” che si è svolto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev