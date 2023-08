Codice Appalti, Salvini: "Al via 75mila nuove gare, macché nocivo"

EMBED





(Agenzia Vista) Pisa, 11 agosto 2023 "Ci dicevano che il nuovo Codice degli appalti avrebbe paralizzato la Pubblica amministrazione e invece vi do un dato: dall'1 luglio a oggi sono state richieste 75 mila nuove gare d'appalto e questo dimostra che quel provvedimento era tutt'altro che nocivo come qualcuno voleva far credere". Così Matteo Salvini, stasera a Marina di Pisa. Lega Pisa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev