Codice appalti, Malan (FdI): "La velocità di realizzazione è compatibile con lotta alla corruzione"

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 “La velocità nel realizzare i progetti non è incompatibile con la lotta alla corruzione. La trasparenza è importante, sui cui deve esserci un occhio attento di chi di dovere. Non possiamo permetterci di non fare le cose a causa della lunghezza dei processi”, le parole di Lucio Malan, Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev