Ciriani: "Manovra blindata? Scelta seria e largamente condivisa"

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2023 "Questa non è una scelta che il governo ha calato al Parlamento, innanzitutto è una scelta del centrodestra e della maggioranza: il centrosinistra naturalmente ha tutto il diritto di fare il proprio lavoro e presentare i propri emendamenti, di contestare l'azione del governo. La scelta" del centrodestra "di non presentare emendamenti o comunque di ridurli al massimo è stata decisa dal governo con i ministri e con i gruppi parlamentari e non è stata una imposizione ma una scelta di responsabilità". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani replicando a una domanda sulla blindatura della manovra da parte della maggioranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev