Cinema, Rutelli: "Serve spirito di squadra per rilanciare settore nel mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo "Creativi, maestranze, produzioni, giovani. Tutti devono continuare a lavorare con spirito di squadra per far ripartire il settore. Lo spirito di squadra del settore audiovisivo è fondamentale per competere a livello internazionale" le parole dell'ex sindaco di Roma e presidente dell'Anica Francesco Rutelli a margine dell'evento "La fabbrica delle immagini non si ferma" al Teatro Argentina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev