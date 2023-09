Cina-Italia, Tajani: "Bilancio visita positivo, nuove opportunità per nostra economia"

(Agenzia Vista) Cina, 04 settembre 2023 "Da questa missione emerge un bilancio certamente positivo che ha visto rafforzarsi le relazioni tra Italia e Cina nel contesto del partenariato strategico che deve rappresentare un'opportunità per i nostri imprenditori. L'export rappresenta il 40% del Pil, noi abbiamo il dovere di rinforzarlo" e "dopo il nostro incontro si aprono nuove opportunità in Cina per la nostra economia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Pechino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev