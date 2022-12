Cibo sintetico, Prandini (Coldiretti): Non ci pieghiamo a logiche speculative alcune multinazionali

(Agenzia Vista) Palermo 3 dicembre 2022 “Coldiretti non si nasconde dietro un dito, abbiamo solo una faccia e credibilità nei confronti dei propri associati e dei cittadini italiani, la trasparenza. Non ci pieghiamo alle logiche di alcune multinazionali, delle loro logiche speculative. Sarebbe stato più semplice trattare in termini economici il ritorno che potevamo avere, ma non è Coldiretti, lo possono fare altre organizzazioni agricole a Bruxelles”. Lo ha dichiarato il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Villaggio Coldiretti di Palermo nel corso dell’evento organizzato sulla tematica “Sovranità e cibo artificiale”. / Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev