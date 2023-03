Cibo sintetico, Lollobrigida: "Vogliamo tutelare la salute pubblica ed evitare disoccupazione"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 "C'e un rischio di ingiustizia socile con il cibo sìintetico, in una società in cui i ricchi mangiano bene ed i poveri no. Non c'è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di tutela". Lo ha affermato il ministro dell'agricoltura Lollobrigida alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Ddl per vietare i cibi sintetici. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev