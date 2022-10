Ciani: “Auguri a Fontana, rammarico per scelta non condivisa con opposizioni”

(Agenzia Vista) Roma 14 ottobre 2022 “Facciamo gli auguri a Fontana per la carica importante che va a rivestire, ha fatto un discorso di unità e attenzione a tutti, ci auguriamo che svolgerà questo ruolo. Purtroppo la scelta non è stata condivisa con le opposizioni, è un rammarico perché rappresentano figure di garanzia e sarebbe stato meglio se fosse stato discusso prima”. Lo ha dichiarato il deputato del Partito Democratico Paolo Ciani in Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev