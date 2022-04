Ci teniamo in contatto. Su Camera con Vista su La7

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2022 "Ci teniamo in contatto", l'anticipazione di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev con il racconto della settimana attraverso immagini, suoni e il dietro le quinte. In onda su La7 Domenica mattina alle 10.30 e in replica Lunedì dopo le 01.40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev