Centrodestra, Salvini: "Secondo Letta ci manca un federatore? Io lavoro per unire"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 6 ottobre 2021 "Letta dice che manca un federatore nel centrodestra? Fossi in Letta guarderei a casa sua. Il centrodestra è maggioranza nel Paese e lo sarà alle elezioni. Io lavoro per unire, ho proposto anche in Europa di unire i centrodestra" così il segretario della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev