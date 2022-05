Centrodestra, Meloni: "Alleanza non ha porte girevoli, si vince e si perde insieme"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 01 maggio 2022 "Annuncio che io non farà polemica con il centrodestra, che serve alla sinistra e a me non piace fare favori alla sinistra. La seconda ragione è che per me la questione è semplice. Se volete stare qio, con noi, servono regole e chiarezza. Per chiarezza intendo che l'alleanza non ha porte girevoli, si vince e si perde insieme e non si ci allea con avversari", le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo intervento conclusiva alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev