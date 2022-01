Cecilia D'Elia (Pd) è la 1009esima elettrice del PdR: "Grande emozione. Ora nome condiviso"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2022 "Una grande emozione per fortuna condivisa con gli altri. Penso che adesso sia il momento di dare al Paese un nome condiviso per il Quirinale" così la neoeletta deputata del Pd Cecilia D'Elia sui risultati delle elezioni suppletive alla Camera dei Deputati per il collegio Roma I. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev